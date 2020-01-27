360 000 литров каберне-совиньон вылилось в Рашен-Ривер

Более 360 000 литров (97 000 галлонов) каберне-совиньон вылилось в результате аварии из резервуара калифорнийской винодельни Rodney Strong Vineyards’, расположенной в округе Сонома в Калифорнии.

Такого количества вина хватит, чтобы наполнить примерно 500 000 бутылок, сообщили СМИ виноделы.

Вино попало в ручей Рейман-Крик, откуда вытекло во впадающую в Тихий океан реку Рашен-Ривер.

Об аварии на минувшей неделе сообщило губернаторское Управление по чрезвычайным ситуациям. Согласно отчету ведомства, более 20% разлива уже локализовано. На винодельне началось внутреннее расследование для выяснения причин аварии. Службы штата проводят проверку, сколько ущерба нанес разлив вина качеству воды и экосистеме в целом, передает Голос Америки.