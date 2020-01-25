Борис Перчаткин мечтает выпустить очередную книгу о гонениях на христиан в СССР

Бывший узник советских лагерей, христианский правозащитник Борис Перчаткин пытается исполнить свою давнюю мечту – опубликовать архивы КГБ Приморского края в своей новой книге о гонениях на советских верующих.

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Об этом Борис Георгиевич рассказал в эксклюзивном интервью “Славянскому Сакраменто”. По словам диссидента, в состав новой книги войдут неопубликованные ранее документы из архивов советских спецслужб о деятельности нерегистрированных общин пятидесятников в Приморском крае в советские годы.

Первая книга Бориса Перчаткина о преследованиях верующих в СССР была издана в 2002 г. лимитированным тиражом и мгновенно разошлась на территории США и Европы, но впоследствии, по словам христианского правозащитника, книга была запрещена к распространению в славянских церквях Америки.

“Моя мечта – издать еще две книги, первую – о гонениях христиан в Советском Союзе, вторую – об иммиграции, с той стороны, с которой я ее видел”, – в интервью “Славянскому Сакраменто” заявил Борис Перчаткин.

По подсчетам российского правозащитного “Центра Сахарова” благодаря деятельности Бориса Перчаткина, спасаясь от гонений в СССР и республиках СНГ, в США смогли иммигрировать сотни тысяч верующих. Чтобы содержать себя и свою семью, в настоящий момент 73-х летний правозащитник вынужден работать водителем в транспортной компании.

На сайте GoFundMe идет сбор средств для публикации новой книги узника совести.