Служба шерифа округа Дешут (штат Орегон) начала расследовать Данила Москалюка в начале января 2020 года. Сотрудники отдела уличных преступлений получили информацию о том, что Москалюк занимается распространением героина.

Фото: Deschutes County Sheriff

Ранним утром 23 января сотрудники Службы шерифа задержали Москалюка, на имя которого ранее был выписан ордер на арест. При обыске у него был обнаружен кокаин. Москалюк был арестован и помещен в следственный изолятор для взрослых округа Дешут.

Следователи запросили и получили ордер на обыск жилища Москалюка. В ходе обыска они обнаружили и конфисковали героин, кокаин, ЛСД, различные лекарственные средства, наличные деньги, электронные весы и упаковочный материал. Также был конфискован пистолет с патронами. Москалюк имеет судимость за тяжкие преступления и не может законно владеть огнестрельным оружием, отмечают правоохранители штата.