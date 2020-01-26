В Сакраменто хотят обеспечить покрытие страховкой стоимость прерывания беременности

22 января, в 47-ю годовщину исторического решения Верховного суда США по делу «Роу против Уэйда», у Капитолия штата в Сакраменто прошла пресс-конференция, посвященная готовящемуся пакету законодательных мер по вопросам репродуктивного здоровья. На мероприятии присутствовало множество представителей Planned Parenthood и их сторонников, передает пресс-служба организации.

Фото: Mariana Sanchez

Как сообщает издание Sacramento Bee, законодатели-демократы объявили о четырех предложениях, которые должны войти в этот пакет:

– включить вакцинацию против вируса папилломы в число услуг по планированию семьи программы Medi-Cal;

– обеспечить покрытие страховкой полной стоимости прерывания беременности;

– принять дополнительные меры по обеспечению безопасности в клиниках, проводящих аборты;

– усилить защиту личных данных пациентов.

«Люди, пользующиеся абортами и другими услугами репродуктивного здоровья, должны иметь доступ к этим услугам и чувствовать себя в безопасности, а их личные данные должны быть защищены», – сказала член Ассамблеи штата Ребекка Бауэр-Кахан.