Иммигрант обвиняется в жестоком убийстве своего соотечественника

Журналисты “Славянского Сакраменто” ознакомились с судебными документами, проливающими свет на криминальное прошлое 19-летнего Вадима Мисирука из Уэстфилда (штат Массачусетс), который обвиняется в убийстве 17-летнего Назара Ткача в сентябре 2019 года.

Как свидетельствуют документы суда штата Массачусетс, в августе 2018 года Мисирук агрессивно вел себя со своей матерью, а затем ударил по лицу своего брата, вставшего на ее защиту. Мать вызвала полицию. На Мисирука было заведено уголовное дело, которое некоторое время спустя было прекращено «за недостаточностью доказательств».

Через месяц после первого ареста, в сентябре 2018 года, Вадим вновь нарушил закон. На этот раз ему были предъявлены обвинения в нападении на девушку, которую он «дважды похлопал по ягодицам и схватил за правую грудь». Кроме того, во время оформления ареста Мисирук оказал сопротивление сотруднику полиции.

Вадим Мисирук

Еще через две недели произошло его следующее знакомство с правоохранительными органами — в доме знакомых Мисирука, куда тот явился без приглашения и затеял драку с хозяевами. При аресте Мисирук вновь оказал сопротивление, на этот раз четырем сотрудникам полиции и служебной собаке по кличке Ариес. После ознакомления с результатами медицинского освидетельствования судья признал Мисирука неспособным предстать перед судом по причине невменяемости.

Наконец, 18 сентября 2019 года Вадим Мисирук совершил убийство: перерезал горло 17-летнему Назару Ткачу за то, что тот, согласно зафиксированным в протоколе показаниям свидетелей, назвал Мисирука «ниггером». Сам обвиняемый вначале отрицал содеянное, а затем заявил, что «вышел из себя» и «ничего не помнит».

Кроме того, Мисирук сознался в том, что попытался скрыть следы преступления, избавившись от запачканной кровью одежды и обуви, а 19 сентября, на следующий день после убийства, вернулся к телу жертвы и срезал у него с ноги кусок мяса — этому своему поступку он дал на допросе несколько путаных объяснений.