Неотложная проблема

В Калифорнии сейчас около 152 тысяч бездомных. По некоторым данным, эта цифра может превышать 250 тысяч человек. Это самый высокий показатель, по крайней мере, с 2007 года, и отражает почти 17% роста с 2018 года.

Подсчёты велись волонтёрами поздно ночью 30-го декабря на улицах, в приютах и госпиталях. Эксперты говорят, что этот метод недооценивает число бездомных в течение года, которое может быть в два или три раза выше. Не удивительно, что в Калифорнии, самом большом штате, проживает самое большое количество бездомных в стране. Примерно 1 из 4 бездомных живет в Золотом штате. В Нью-Йорке и на Гавайях уровень бездомности на душу населения несколько выше, но в Калифорнии самая большая часть бездомных людей, живущих без крова. Это означает, что бездомное население штата гораздо более заметно, чем в других местах, и более уязвимо для болезней, насилия и смерти, которые сопровождают жизнь на улице.

Один из наиболее устойчивых мифов о бездомных в Калифорнии состоит в том, что подавляющее большинство приехали сюда из других штатов в поисках щедрой государственной помощи и более благоприятной погоды для жизни на открытом воздухе. В то время, как данные по штату отсутствуют, местные опросы показывают, что бездомные, как правило сами местные резиденты. Пример: 70% бездомных в Сан-Франциско оказались на улицах города, когда они потеряли жилье; только 8% прибыли из других штатов. Три четверти бездомного населения округа Лос-Анджелес жили в этом мегаполисе, прежде чем стать бездомными.

Проблемы психического здоровья, наркомания, детские травмы и болезни, взаимодействие с системой уголовного правосудия и бедность играют важную роль в факторе бездомности, но основная причина – жилищная дороговизна.

Приюты и постоянное вспомогательное жилье

В Калифорнии есть множество государственных программ, обеспечивающих бездомных жильем. Две наиболее распространённые категории жилья для них – это приюты и постоянное вспомогательное жилье. Приюты предоставляют временное убежище с питанием и «казарменно» расположенными раскладушками. Обычно ими управляют финансируемые государством некоммерческие и религиозные организации. Многие приюты запрещают жителям оставаться с партнерами или домашними животными. Бездомные часто считают приюты из-за домогательств и драк опасными местами и грязными из-за крыс, клопов и неприятных запахов.

Но в то время, как приюты часто остаются неиспользованными в округе Лос-Анджелеса, где проблемы с транспортом также является осложняющим фактором, в целом штат испытывает серьёзную нехватку подобного рода жилья. Лос-Анджелес попытался заново создать убежища для чрезвычайных ситуаций, оснастив их медицинскими специалистами и соцработниками, которые могут помочь жителям добиться более стабильных жилищных условий. Строительство приютов, как правило, гораздо дешевле, чем строительство постоянного вспомогательного жилья, но новые проекты часто сталкиваются с жёстким сопротивлением жителей районов, где планируется подобное строительство.

Постоянное вспомогательное жилье – обычно предназначено для хронически бездомных – это субсидированные квартиры в сочетании с психологическим консультированием, реабилитацией от наркозависимости и предоставлением профподготовки.

Основа модели прекращения бездомности – предоставление жилья без необходимости бросать наркотики или соглашаться участвовать в любой программе – экономит налогоплательщикам значительные расходы на госпитализацию и тюремное заключение наркозависимых бездомных. По последним оценкам городского аудитора, в Лос-Анджелесе средняя стоимость строительства одной квартиры составила более 530 000 долларов.

Предотвращение бездомности

Управления жилищных услуг Лос-Анджелеса в прошлом году предоставило квартиры более 20 000 человек. Так почему же бездомное население Лос-Анджелеса выросло на 12% с 2018 до 2019 года? К большому огорчению местных политиков, пытающихся доказать, что деньги налогоплательщиков тратятся эффективно, новые приюты и вспомогательное жилье не поспевают за ростом бездомности из-за дороговизны жилья и роста населения.

Запись о выселении с прежнего места затрудняет поиск арендуемого жилья. Администрация губернатора Калифорнии увеличила в бюджете прошлого года объем юридических услуг для лиц с низкими доходами, которым грозит выселение. Чрезвычайная помощь в аренде бедным арендаторам состоит из небольших денежных грантов но часто сталкивается с трудностями определения, кто нуждается в помощи больше всего. Быстрое переселение людей, которые только что потеряли свой дом, является одним из наиболее экономически эффективных способов предотвращения длительной бездомности. В программах быстрого переселения людей, находящихся на грани бездомности или новичков в приюте, часто предоставляют залог, арендную плату за первый месяц (или больше) и связывают с арендодателем с немедленной вакансией.

Роль правоохранительных органов

Законно ли спать на тротуаре или на другой общественной собственности?

Важное решение федерального суда гласит: да, если нет места в приюте. Арест или иная криминализация бездомных нарушают конституционную защиту от жестокого и необычного наказания. Несколько калифорнийских городов и округов подали иски, призывая Верховный суд США отменить это решение, утверждая, что это мешает расчистке лагерей для бездомных, которые представляют серьёзную угрозу для здоровья и безопасности населения.

Полицейские управления и шерифы по-прежнему могут обеспечивать соблюдение различных постановлений о «качестве жизни», а также запреты на публичную дефекацию и употребление наркотиков. Но большинство бездомных не в состоянии оплатить штрафы, а короткие эпизоды лишения свободы только усугубляют нестабильность жилья.

Бездомность создает огромную финансовую и ресурсную нагрузку для калифорнийской полиции и департаментов шерифов. Так, в Лос-Анджелесе более 50% денег, отведённых на борьбу с бездомностью, уходят на правоохранительные органы. Несколько полицейских управлений создали подразделения, предназначенные для взаимодействия с бездомным населением, часто связывая полицейских с социальными работниками.

Примечательно, что очистка улиц также наносит урон бездомным, которые могут потерять спальные мешки, документы и лекарства.

Как Калифорния борется с бездомностью?

В 2018 году тогдашний губернатор Джерри Браун направил 500 миллионов долларов на экстренное финансирование программ для бездомных в ответ на просьбу о помощи мэров 11 крупнейших городов штата. В том же году избиратели выделили 4 млрд долларов для строительства доступного жилья и 2 миллиарда для жилья для психбольных.

В первый год пребывания на своем посту губернатор Ньюсом выделил из штатовского бюджета на 2019–2020 годы рекордную сумму в 1 миллиард долларов на единовременные инвестиции, направленные на борьбу с бездомностью, помимо 1,75 миллиардов долларов на расширение фонда доступного жилья в Калифорнии. Бюджет включает финансирование для увеличения социальных пособий семьям с низкими доходами с детьми, для размещения психически больных бездомных и для быстрого размещения студентов колледжей, которые становятся бездомными.

Бюджет штата на 2020 год предлагает еще больше – 1,4 миллиарда долларов, большинство из которых могут использовать напрямую, минуя местные органы власти, для любых программ борьбы с бездомностью, которые сочтут наиболее полезными – экстренная помощь в аренде, новые учреждения по уходу за психически больными и т. д. Губернатор Ньюсом также поручил государственным органам рассмотреть вопрос о том, какие штатовские земли могут быть использованы для приютов, и предоставил 100 штатовских автоприцепов в качестве временного жилья.

Стремясь заставить местные органы власти сотрудничать с его программой бездомности, Ньюсом также подписал пакет законопроектов, которые устраняют нормативные барьеры для строительства большего количества жилья для бездомных. Два новых закона позволяют разработчикам обходить определенные требования Калифорнийского закона о защите окружающей среды, которые местные группы пытались использовать для блокирования новых жилищных проектов.

Хотя Калифорния тратит большие деньги на борьбу с бездомностью, неспособность разместить растущее число людей, живущих на улицах, может стоить намного дороже. Исследование, проведённое в 2016 году, показало, что округ Санта-Клара тратил ежегодно 520 миллионов долларов на бездомное население в период с 2007 по 2012 год, включая расходы на здравоохранение, тюрьму и общественные пособия.

Что делают Трамп и федеральное правительство?

Согласно данным министерства финансов США, калифорнийские общины получили около полумиллиарда федеральных грантов на борьбу с бездомностью в 2018 году. При Администрации Обамы федеральные ресурсы были ориентированы на модель «сначала жилье», в которой приоритет отдавался постоянному вспомогательному жилью без таких предварительных условий, как отказ от наркозависимости или соглашение участвовать в профессиональной подготовке. Нынешняя Администрация Белого Дома ставит под сомнение эффективность постоянного поддерживающего жилья.

Что другие места делают успешно?

Некоторые города, округа и штаты США добились завидного прогресса в сокращении бездомности, открывая возможные решения и для Калифорнии. Межведомственный совет США по борьбе с бездомностью отметил четыре общины за эффективную ликвидацию хронической бездомности, а это означает, что любой бездомный, имеющий инвалидность, сразу же получает место в приюте и в течение 90 дней получает постоянное жилье.

Хьюстон сократил число бездомных более чем наполовину, с пикового уровня около 8500 в 2011 году до около 4000 в 2019 году. Город начал с объединения более 100 агентств, которые постоянно обновляют информацию о бездомных, когда они взаимодействуют с приютами и службами. В городе открыт вытрезвитель, который помогает избежать записи об аресте бездомного. Федеральное финансирование сыграло ключевую роль в подключении тысяч новых вспомогательных жилищных единиц.

В Атланте, городе, схожем по численности населения с Сакраменто или Лонг-Бич, бездомное население с 2010 года уменьшилось более, чем вдвое, даже несмотря на то, что арендная плата продолжала расти. Как и Хьюстон, Атланта придерживалась подхода «сначала жильё», вкладывая государственные и частные средства в растущий запас приютов и постоянного вспомогательного жилья.

А как насчет нестандартных решений?

Предлагается использование металлических сараев, в которые подаётся электричество. В Лос-Анджелесе была запущена программа оплаты домовладельцам за размещение бездомных на заднем дворе. Другие города обратились к домам, изготовленным на 3D-принтерах, которые можно создать за 48 часов, чтобы снизить стоимость строительства.

В Окленде проживает порядка 3,2 тысячи бездомных при населении в 430 тысяч. Власти предложили действительно нестандартную инициативу. Председатель городского совета Ребекка Каплан рассказала, что бездомных людей могут начать селить… в круизные лайнеры. Благодаря нововведению можно будет лишь в одном только пришвартованном круизном лайнере расположить сразу тысячу человек.

”Это может стать отличным способом быстро расселить множество людей. Круизные суда используются для оперативного размещения людей после стихийных бедствий и в качестве дополнительного жилья для таких мероприятий, как Олимпийские игры”, — поделилась Каплан, отметив, что выплатой ренты будут заниматься сами проживающие.

Panorama Media Group