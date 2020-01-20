Проблема бездомности является одной из самых насущных и постыдных в Калифорнии. В самом богатом штате страны 150 тысяч человек ночуют в приютах, в машинах или просто на улице. Более того, количество лишенных крыши над головой год от года неуклонно растет.

Что же администрация штата делает для борьбы с этой проблемой? Этим вопросом задались авторы популярного исследование в издании CalMatters.

В 2018 году из бюджета Калифорнии было выделено 4 млрд долларов на строительство доступного жилья и еще 2 млрд — на постройку жилья для людей с психическими заболеваниями. В том же году губернатор Джерри Браун по просьбе мэров 11 крупнейших городов штата выделил еще 500 миллионов долларов в качестве экстренного финансирования для бездомных.

Гэвин Ньюсом, сменивший Брауна на посту губернатора, продолжил политику своего предшественника. В свой первый год он выделил из бюджета рекордную сумму в 1 млрд долларов на единовременные инвестиции по борьбе с бездомностью, а также 1,75 млрд на расширение фонда доступного жилья. Бюджет на 2020 год предусматривает еще более значительные расходы на эти цели.

Помимо этого, губернатор Ньюсом подписал ряд законопроектов, которые устраняют препятствия к строительству большого количества жилья для неимущих.

Федеральное правительство также принимает участие в решении этой насущной проблемы. По данным Министерства финансов, в 2018 году калифорнийские общины получили из федерального бюджета гранты на борьбу с бездомностью на общую сумму около 500 млн.

Надо сказать, что при администрации Барака Обамы федеральные программы помощи были ориентированы на модель, при которой жилье предоставлялось бездомным без каких-либо предварительных условий, таких как отказ от употребления наркотиков или согласие проходить профессиональную подготовку. Нынешняя администрация Белого дома ставит под сомнение эффективность подобного метода.

Некоторые города, округа и штаты страны за последние годы добились значительных успехов в сокращении бездомности. К примеру, в Хьюстоне и Атланте число бездомных с 2010 года сократилось более чем вдвое — в немалой степени благодаря государственной и частной финансовой поддержке.

Были и нестандартные решения, такие как постройка для бездомных металлических сараев с подключенным электричеством и охранниками. В Лос-Анджелесе была запущена программа, в которой домовладельцам платили деньги за размещение бездомных на заднем дворе. Другие города пробовали строить бюджетные дома, которые «печатаются» на 3D-принтере всего за 48 часов, отмечает CalMatters.