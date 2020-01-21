В Палате представителей штата Пенсильвания был предложен законопроект, который даст судьям механизм контроля за исполнением судебных приказов, ограждающих жертв домашнего насилия от их обидчиков. Поводом к инициации закона послужило убийство иммигрантки из России.

Согласно действующим законам, суд может издать приказ, запрещающий нарушителю приближаться к своей жертве или появляться в определенных местах. Несоблюдение этого приказа грозит штрафом или тюремным заключением, однако не существует никаких физических механизмов, предотвращающих такое нарушение или хотя бы предупреждающих о нем правоохранительные органы.

Эту ситуацию призван исправить Билль 588, известный как «Закон Алины». Он был назван по имени 20-летней Алины Шейхет из Окленда, которая в октябре 2017 года была убита своим бывшим бойфрендом, которого суд отпустил под залог после ограбления ее квартиры.

Алина Шейхет

Трагическая гибель Алины и судьба многих других жертв домашнего насилия наглядно показывают наличие серьезных недоработок в существующих законах. Билль 588 предлагает надевать на преступников, обвиняемых в домашнем насилии, электронные устройства, которые будут оповещать местную полицию в том случае, если они в нарушение судебного приказа будут находиться в запретном для них месте. Это может дать жертве шанс уйти от контакта с нарушителем и избежать дальнейшего насилия, а возможно и гибели.

Алина Шейхет переехала в США со своими родителями из России в трехлетнем возрасте. Она увлекалась ритмической гимнастикой и танцами.

Распространением информации о «Законе Алины» и сбором средств в его поддержку занимается некоммерческая организация Alina’s Light.