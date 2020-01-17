Полиция города Ситрес-Хайтс арестовала Дмитрия Зубко, подозреваемого в краже велосипеда.

Фото: Citrus Heights PD

“В районе перекрестка Антилоуп-Роуд и Перслейн-Уэй мистер Дмитрий Зубко из Ситрес-Хайтс нашел свою добычу! К несчастью для него, она оказалась приманкой, установленной Департаментом полиции Ситрес-Хайтс. Теперь Зубко проходит по делу о взломе, краже в крупных размерах, хранении краденого и сопротивлении аресту”, – сообщил пресс-отдел полиции.

Ранее Дмитрий Зубко уже задерживался за вышеперечисленные преступления, а также за угон транспортного средства, хранение инструментов для взлома, преступный сговор, вандализм, мошенничество, нападение, вождение в нетрезвом виде, хранение наркотиков и нарушение условий испытательного срока.