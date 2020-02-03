Сообщается, что патрульные арестовывают мистера Линского за кражи вещей из припаркованных автомобилей не в первый раз.

Фото: Citrus Heights PD

“Мистер Артем Линский из Сакраменто «нашел» в районе Гринбэк-Лейн и Бердкейдж-Стрит богатую добычу! К его разочарованию, она оказалась ловушкой, установленной Департаментом полиции Ситрес-Хайтс. Хорошо, что он решил обворовать нас, а не одного из наших граждан!” – на официальной странице в Фейсбуке сообщил преставитель полицейского отдела.

Ранее также сообщалось, что подобным образом полиция города Ситрес-Хайтс арестовала другого нашего соотечественника Дмитрия Зубко, подозреваемого в краже велосипеда.