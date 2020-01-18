Согласно опросу Gallup, процент американцев, которые склонны доверять прививкам, снизился за последние несколько лет. В 2015 году 94% опрошенных заявляли, что считают важным прививать своего ребенка; в 2019 году этот процент снизился до 84%.

При этом 11% американцев уверены, что вакцины представляют большую опасность, чем заболевания, для защиты от которых они и предназначены. Gallup также отмечает, что больше всего в безопасности вакцин уверены люди с высшим образованием.

Один из самых популярных мифов о прививках заключается в том, что вакцинация якобы может привести в появлению у ребенка аутизма. Хотя экспертное сообщество многократно опровергало эту теорию, ее популярность за несколько лет выросла: сегодня каждый десятый американец уверен, что прививки вызывают аутизм. 45% опрошенных уверены в обратном, передает Голос Америки.