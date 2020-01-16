Родители не получат прав по защите детей от “чрезмерно откровенной программы секспросвета”

Комитет по образованию Сената штата Калифорния проголосовал против законопроекта SB 673, который дал бы родителям дополнительные права по защите детей от чрезмерно откровенной программы сексуального образования в Калифорнии.

Несколько общественных организаций, в том числе Тихоокеанский институт правосудия, вместе с родителями со всех уголков штата пришли на митинг в поддержку родительских прав.

Как сообщает корреспондент “Славянского Сакраменто” из здания Капитолия штата, Комитет по образованию отверг предложение авторов билля и поддержал позицию учительских союзов, обвинил родителей в том, что они «боятся» говорить о сексе со своими детьми.

Против “родительской поправки” выступили следующие организации: California PTA, Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), Planned Parenthood и Федерация преподавателей Калифорнии.