В Калифорнии запрещают устаревшие химикаты для пожаротушения

В прошлую пятницу, 10 января Палата представителей Калифорнии проголосовала за резолюцию HR 535, которая обязывает Агентство по охране окружающей среды (EPA) не позднее чем через год объявить пер- и полифторалкилы «опасными веществами».

Эти химикаты уже около 60 лет используются военными в составе пены для пожаротушения, но только в 2016 году EPA классифицировало их как «загрязняющие вещества». Как оказалось, в настоящее время грунтовые воды в окрестностях многих военных баз — более 20 в Калифорнии и более 90 в Соединенных Штатах — содержат пер- и полифторалкилы в концентрациях, превышающих федеральные нормы.

Принятая Палатой представителей резолюция является большим шагом вперед по борьбе с этой экологической проблемой. Однако, как сообщает общественная организация California Family Council, демократическое большинство Палаты не позволило перед голосованием внести в резолюцию HR 535 важную поправку, касающуюся особой защиты нерожденных детей и других уязвимых категорий граждан от влияния данных веществ.

«Данная поправка представляет собой небольшое, но важное дополнение к данному законопроекту, – сказала член Палаты представителей Кэти МакМоррис-Роджерс. – Это дополнение необходимо для сохранения основной цели авторов законопроекта: защиты уязвимых категорий населения».

Как сообщалось ранее, на территории Славянской Миссионерской Церкви “Вифания” в Сакраменто была обнаружена токсичная вода. Проведенные анализы показали, что она содержала токсичные вещества из пены для пожаротушения, которая многие десятилетия использовалась на бывшей базе ВВС в миле от церкви.