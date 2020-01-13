В приют для домашних животных в Айдахо неведомым образом попал кот из России. Благодаря тому, что котик был оснащен микрочипом, сотрудникам центра удалось определить местонахождение владельца домашнего животного. Родиной кота оказалась Российская Федерация.

“У нас проблема… Нашелся незарегистрированный котик с микрочипом из России! Мы искали где только могли, но не обнаружили никаких сведений о нем. Надо сказать, он даже выглядит необычно: с рельефной мордочкой, что-то вроде Дольфа Лундгрена — если бы Дольф был не шведом, а русским”, – написали в Фейсбуке сотрудники приюта для домашних животных.

We have a problem…..we have a kitty here with a microchip from Russia and it is not registered! We have done a lot of… Posted by Idaho Falls Animal Shelter on Tuesday, January 7, 2020

“Если этот красивый русский мальчик пропал у вас — приезжайте к нам и заберите его домой! – написали в объявлении сотрудники центра.