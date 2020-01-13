Полиция арестовала семейную пару, избивавшую велосипедных воров

Сотрудники отдела насильственных преступлений провели расследование серии нападений, произошедших в центральнокалифорнийском городе Вайселия. Эти нападения начались в июле 2019 года и продолжались до ноября 2019 года. Видео нападений были опубликованы подозреваемыми на YouTube.

В этих видео подозреваемые оставляли перед своим домом велосипед и ждали, пока кто-нибудь не попытается его украсть. Тогда они выбегали из дома и нападали на вора с бейсбольной битой. Пострадавшие в этих инцидентах получили различные травмы, не угрожающие жизни. К настоящему моменту идентифицированы четверо потерпевших.

Подозреваемые были обнаружены и арестованы по обвинениям в нападении с применением оружия и преступном сговоре, сообщает полиция города Вайселия.