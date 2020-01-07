В Иране разбился украинский самолет со 180 пассажирами и членами экипажа

Иранское государственное телевидение сообщило, что украинский самолет, на борту которого находились 180 пассажиров и членов экипажа, разбился в районе аэропорта Тегерана в среду утром.

Фото: CNN

Информации о пострадавших пока нет, передает Голос Америки.

В сообщении телевидения говорится, что предполагаемой причиной крушения стали технические проблемы.

По данным печати, связь с украинским Боингом-737-800, который принадлежал Ukraine International Airlines, была потеряна вскоре после его вылета из международного аэропорта имена Имама Хомейни.

Иранская следственная группа находится на месте происшествия.

Украинский самолет Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлета неподалеку от международного аэропорту Тегерана. На… Posted by Голос Америки on Tuesday, January 7, 2020

Других подробностей в сообщении не было.

Крушение авиалайнера произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по военным базам в Ираке, где базируются вооруженные силы США.