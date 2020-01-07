В Иране разбился украинский самолет со 180 пассажирами и членами экипажа

Иранское государственное телевидение сообщило, что украинский самолет, на борту которого находились 180 пассажиров и членов экипажа, разбился в районе аэропорта Тегерана в среду утром.
Фото: CNN
Информации о пострадавших пока нет, передает Голос Америки.
В сообщении телевидения говорится, что предполагаемой причиной крушения стали технические проблемы.
По данным печати, связь с украинским Боингом-737-800, который принадлежал Ukraine International Airlines, была потеряна вскоре после его вылета из международного аэропорта имена Имама Хомейни.
Иранская следственная группа находится на месте происшествия.
Других подробностей в сообщении не было.
Крушение авиалайнера произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по военным базам в Ираке, где базируются вооруженные силы США.