Мама 5-летнего Оливера Навехара из Омахи (штат Небраска) поделилась на Фейсбуке историей, произошедшей с ними недавно в торговом центре.

Фото: Facebook

Мальчик увлеченно кувыркался на игровой площадке и вдруг обратил внимание на одинокого полицейского, сидящего за столиком в кафе.

«Если хочешь, можешь подойти к нему и попросить разрешения сесть рядом», – сказала сыну Даниэль Навехар.

Оливер не колебался ни секунды и тут же подбежал к столику полицейского: «Сэр, можно мне, пожалуйста, сесть с вами?»

Мальчик и сотрудник полиции Уильям Клис проговорили друг с другом больше 45 минут. Офицеру Клису эта встреча подняла настроение, а для юного Оливера стала настоящим событием года.

«Полицейским нечасто выпадает случай поговорить о чем-то хорошем, – сказала Даниэль в интервью местному телеканалу WOWT, – так что, думаю, это много значило для них обоих».

Об этом пишет издание USA.one.