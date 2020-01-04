Актер из советского фильма о мальчише-кибальчише по сказке Аркадия Гайдара, Сергей Остапенко, сегодня является владельцем научно-исследовательской компании во Флориде.

По информации Российской газеты, Сергей Остапенко живет во Флориде с 1993 года.

Вопреки желанию матери, карьеру в кино делать отказался. После окончания школы увлекся физикой и математикой, закончил Московский физико-технический институт, вернулся в Киев, занялся ультразвуком, защитил докторскую.

Согласно сайту IMDb Остапенко снялся в нескольких советских картинах – “Военная тайна” (1959) и “Сказка о Мальчише-Кибальчише” (1964).

“В разгар перестроечной разрухи ему поступило предложение из университета Южной Флориды. Родине было не до науки, уже немолодой Мальчиш собрал семью (жена, двое детей) и поехал. За океаном стал профессором, открыл компанию по производству ультразвуковой аппаратуры – она изобретена и запатентована самим Сергеем, – пишет российское издание. – Когда Россию захватил Интернет и о судьбе Остапенко стало известно многим, по виртуальным сетям понеслось: “Совсем плохо стало у нас со скрепами, если даже Мальчиш-Кибальчиш буржуинам продался…”, “За банку варенья да пачку печенья…”. Но он и не думал обижаться. И никогда не предавал святую Военную тайну. Приехавшим в гости три года назад журналистам телеканала “Россия” сказал, что Мальчиш в нем еще живет: “Если где-то будет “прижим” и надо что-то сделать, возьмем винтовку и пойдем”.

Согласно профилю в LinkedIn в США иммигрант работал в качестве профессора, в Германии – научным сотрудником немецкого института Макса-Планка, а также защитил докторскую диссертацию в Украинской Академии Наук по проблематике ультразвука.

Сегодня Сергей Остапенко является основателем компании Ultrasonic Technologies, Inc. — это находящаяся во Флориде исследовательская и производственная компания, специализирующаяся на ультразвуковом оборудовании для контроля качества пластин из кремния и танталата лития, солнечных батарей, топливных элементов и современных керамических материалов.

Развитию компании содействовало даже Министерство энергетики США посредством программы грантов на инновационные исследования для малого бизнеса. Фирменная технология резонансной ультразвуковой вибрации, разработанная Ultrasonic Technologies, распространилась на рынки фотоэлектрических материалов, керамических изделий (бронепластины и твердотельные оксидные топливные элементы) и медицинских товаров (стеклянные шприцы).

“Сергей Остапенко, основатель и президент UST, создал компанию с целью капитализации растущих потребностей в устройствах и системах контроля качества полупроводниковых материалов. В 2005 году он изобрел и запатентовал новую диагностическую систему для обнаружения трещин и отслоений, основанную на методе резонансной ультразвуковой вибрации”, – говорится на сайте организации.

Остапенко получил докторскую степень по физике и электронным материалам в 1975 году. Он обладает более чем 35-летним опытом в области метрологии и методов характеризации.

В этом году Ultrasonic Technologies получила грант Национального научного фонда США на инновационные исследования для малого бизнеса, с помощью которого провела исследования по разработке нового метода инспекции в реальном времени механического качества солнечных батарей из кристаллического кремния посредством встроенных станций активации.