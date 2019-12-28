Подсудимый, признавший себя виновником автомобильной аварии 2017 года, в которой погибли три человека, теперь подает на апелляцию на основании того, что он не понимал последствий сделки с правосудием, сообщает телеканал WQOW (ABC).

Согласно поданной апелляции, 37-летний Сергей Кундиловский знает русский язык, но плохо владеет английским. Он утверждает, что имеет право отозвать свое признание, поскольку в момент принятия сделки с правосудием не понимал ее условий.

Кундиловский сообщил, что на судебном заседании у него был переводчик, однако во время его встречи с адвокатом переводчик отсутствовал. На основании этого он подал судье прошение об отмене признания своей вины.

Как гласят документы суда округа Данн, калифорниец Сергей Кундиловский был приговорен к 75 годам тюремного заключения за вызванную им в 2017 году автомобильную аварию в Висконсине, в которой погибли три жителя Миннеаполиса.