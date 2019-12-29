Как сообщает пресс-служба президента России, между президентом США и президентом России состоялся телефонный разговор, в ходе которого Владимир Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

“Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России, – говорится на сайте Кремля. – Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом”.

Как сообщает Голос Америки со ссылкой на агентство Reuters, российские власти заявили, что благодаря полученной из Вашингтона информации удалось предотвратить теракты, которые, предположительно, планировались в Санкт-Петербурге.

Российские информагентства сообщили со ссылкой на ФСБ, что два гражданина России были задержаны в пятницу по подозрению в подготовке к терактам во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге.