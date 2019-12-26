Группа ученых из Стэнфордского и Калифорнийского университетов опубликовала отчет о своем исследовании, касающемся эффективности принятого в 2016 году Сенатом Калифорнии запрета на освобождение поступающих в школы детей от вакцинации по личным и религиозным мотивам.

Существовали опасения, что введение этого запрета приведет к значительному увеличению числа медицинских освобождений (в том числе фиктивных), что сведет к нулю положительный эффект от данной законодательной меры. Однако, согласно выводам авторов исследования, эти опасения не подтвердились.

По статистике прививок MMR (корь, паротит и краснуха), незначительное увеличение (+0,4%) количества освобожденных по медицинским показаниям было более чем скомпенсировано уменьшением немедицинских освобождений (-2,4%) и итоговым ростом общего количества вакцинированных (+3,3%).

Более того, наибольшие положительные сдвиги наблюдались именно в тех округах Калифорнии, где процент вакцинированных был самым низким (и, соответственно, существовал повышенный риск очередной вспышки такого опасного заболевания как корь).

Таким образом, делают вывод авторы исследования, принимаемые правительством регулятивные меры могут быть эффективным инструментом для повышения охвата иммунизацией, особенно в «зонах риска».