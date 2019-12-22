Россиянин по имени Игорь Олегович Турашев, стоящий за серией киберпреступлений продолжительностью в десятилетие, разыскивается ФБР. Окружной суд Западного округа штата Пенсильвания предъявил Турашеву обвинения по следующим пунктам: сговор, сговор с целью совершить мошенничество, электронное мошенничество, банковское мошенничество и умышленное повреждение компьютера.

Россиянин, который, как утверждается, стоит за серией киберпреступлений продолжительностью в десятилетие, разыскивается ФБР. Об этом сообщила представитель Департамента юстиции США, Молли Халперн.

Игорь Турашев обвиняется в распространении вредоносного программного обеспечения Dridex, предназначенного для кражи личной и финансовой информации.

Специальный агент Стивен Лэмпо считает, что Dridex до сих пор представляет угрозу.

“Они способны красть пароли, номера банковских счетов — практически все данные, которые компьютер передает через веб-браузер. Все это они могут украсть. Их цель — получить информацию, необходимую для того, чтобы получить доступ к чьему-то банковскому счету”, – сказал спецагент Стивен Лэмпо.

Турашев предположительно осуществлял различные функции в сговоре об использовании вредоносных программ Bugat/Cridex/Dridex, в том числе системное администрирование, управление внутренними контрольными панелями, а также курирование работы бот-сети. Он предположительно вступил в сговор с целью распространения вредоносного программного обеспечения посредством рассылки фишинговых электронных сообщений, использования вредоносных программ для сбора реквизитов пользователей банковских услуг в режиме онлайн и последующего использования этих похищенных реквизитов для хищения денег с банковских счетов потерпевших. Впоследствии он использовал вредоносные программы для установки программ-вымогателей на компьютеры потерпевших, сообщает ФБР.

Впоследствии он использовал вредоносные программы для установки программ-вымогателей на компьютеры потерпевших.

По словам Стивена Лэмпо, Турашев является техническим мозгом операции. Он следит за тем, чтобы вся их инфраструктура работала и делала то, что ей положено — заражала компьютеры и крала деньги.

Халпер сообщила, что Турашев связан с Максимом Якубцом, который является лидером одного из самых опытных синдикатов киберпреступности в мире.

Жертвами Турашева и его сообщников стали жители Соединенных Штатов и других стран. Их преступная группа вызвала финансовые потери, исчисляемые десятками миллионов долларов.

Поделиться информацией с ФБР можно на сайте tips.fbi.gov или по телефону 1-800-CALL FBI.