В Сиэтле с бездомностью пробуют бороться с помощью стриптиза

Странные новости пришли из Сиэтла, штат Вашингтон. На ежегодную конференцию по проблеме бездомности администрация города Сиэтл и округа Кинг пригласила стриптизершу-трансгендера по имени Бейонсе Блэк Сент-Джеймс, которая исполняла тверк и целовала участников мероприятия.

На откровенно нецелевое использование средств налогоплательщиков обратил внимание редактор издания City Journal и бывший кандидат в городской совет Кристофер Руфо, который опубликовал в Твиттере видео этого перфоманса.

«Как показывает ролик, программа мероприятия не имеет ничего общего с помощью бездомным — ее целью является утверждение радикальной идеологии, которая ставится выше решения реальных проблем», – прокомментировал Руфо.

По сообщению местного издания Seattle Times, подготовкой конференции занималось агентство по координированию помощи бездомным All Home. Директор этой организации Кира Зилстра, которая получала зарплату в размере около 123 тысяч долларов в год, после поднявшегося скандала сначала ушла в оплачиваемый отпуск, а затем покинула свой пост.