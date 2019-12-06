Государственный департамент США объявил беспрецедентное вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или успешному осуждению 32-летнего москвича Максима Якубца, известного в Сети как «aqua».

Фото: FBI

“Программа Госдепартамента США по вознаграждениям за поддержку борьбы с

транснациональной организованной преступностью предлагает вознаграждение в

размере до пяти миллионов долларов США за информацию, ведущую к аресту

и/или осуждению Максима Викторовича Якубца”, – говорится в распространенном сообщении ФБР.

Якубец и его сообщник, 38-летний Игорь Турашев из Йошкар-Олы, обвиняются во множественных компьютерных преступлениях, продолжавшихся с мая 2009 года.

Согласно документам обвинения, Якубец и Турашев занимались распространением программных пакетов Zeus и Bugat, предназначенных для взлома компьютеров и получения доступа к банковским счетам пользователей. Похищенные деньги затем обналичивались, часто при помощи используемых вслепую «денежных мулов».

Общий объем причиненных финансовым учреждениям убытков составил несколько десятков миллионов долларов, сообщает ФБР.

По информации ФБР страна рождения Якубца – Украина.