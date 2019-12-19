60-летний Владимир Ельченко – опытный дипломат, ранее представлявший Украину в ООН, сообщает Голос Америки.

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Новый посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко обладает немалым опытом, однако теперь его может ждать самый серьезный профессиональный вызов: ему предстоит работать в условиях обострившегося политического раскола по вопросу о том, следует ли объявить импичмент президенту Дональду Трампу из-за его решения удержать выделенную для Украины военную помощь.

Президент Владимир Зеленский в четверг назначил 60-летнего Ельченко своим послом в Вашингтоне, доверив ему выстраивать отношения с администрацией Трампа в крайне непростой период.

С 2015 года Ельченко занимал пост постоянного представителя Украины в ООН. В 2016-17 гг. он занимал переходящий пост в Совете Безопасности.

Ельченко прибыл в Нью-Йорк на пике кризиса в восточной Украине, после того, как Россия аннексировала Крым и отправила войска в восточную часть страны, что спровоцировало вооруженный конфликт.

Обычно спокойный и уравновешенный, Ельченко не терял хладнокровия под натиском своего легендарного российского коллеги Виталия Чуркина в ходе многочисленных противостояний в Совбезе.

«Посол Ельченко держался тихо при разговорах тет-а-тет, но, когда он представлял свою страну в Совете Безопасности, ни капли робости в нем не было», – написала в своей недавно вышедшей книге бывший постпред США в ООН Никки Хейли. Она называет украинского посла «искренне добрым человеком» и одним из «лучших друзей» Вашингтона в Совбезе.

Украинский дипломат быстро понял ценность публичной похвалы в администрации Трампа и регулярно писал комплименты в адрес Хейли в «Твиттере».

Он также охотно общался с международным пулом журналистов в ООН.

Ельченко уже представлял Украину в ООН с 1997 по 2000 гг. В 2000-2001 гг. он занимал пост замминистра иностранных дел.

Хотя при нынешнем политическом климате в Вашингтоне некоторые могут счесть это назначение сложным для любого украинского посла, Ельченко не занимать опыта в подобных ситуациях: он служил послом в Москве с июля 2010 по декабрь 2015 года.

Некоторые бывшие коллеги дипломата по Совету Безопасности называют его «очень талантливым и принципиальным», «крайне профессиональным», а также «сильным переговорщиком» с «хорошим чувством юмора». Многие выражают уверенность в том, что в Вашингтоне его ждет успех.

Сообщается также, что Ельченко увлекается прогрессивным роком и тяжелым металлом и часто пишет в «Твиттере» о любимых музыкальных коллективах.