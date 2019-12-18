Палата представителей США проголосовала за импичмент президента Трампа

Итоги голосования отразили глубокий раскол, сложившийся в Палате представителей по партийному признаку, пишет Голос Америки.

Вечером в среду в Палате представителей завершилось голосование по статьям импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

По первой статье обвинения – «злоупотребление властью» – «за» проголосовали – 230 законодателей, «против» – 197.

По второй статье обвинения – «воспрепятствование правосудию» – голосование продолжается.

Голосование, как и предполагалось, еще раз подтвердило жесткое разделение позиций законодателей по партийному принципу.

Для утверждения вопрос об импичменте было необходимо набрать 216 голосов законодателей.

Палата представителей проголосовала за импичмент. Что дальше?

Ранее только два президента были подвергнуты импичменту: Билл Клинтон в 1998 году и Эндрю Джонсон в 1868 году, однако они сохранили свои посты. В 1974 году Ричард Никсон ушел в отставку, не дожидаясь объявления импичмента.

После объявления импичмента Палатой представителей Конгресса США Дональд Трамп продолжит управление государством.

Судьбу президента решит Сенат: в нем будут рассмотрены утвержденные Палатой представителей обвинения (статьи импичмента) в адрес Дональда Трампа и доказательства его невиновности.

Процессом будет руководить глава Верховного суда США Джон Робертс.

За импичмент должны проголосовать две трети сенаторов (не менее 67).

House of Representatives votes on impeachment The House of Representatives is set to vote on the impeachment of Donald Trump.Watch the ongoing debate ahead of the vote expected later tonight. Posted by Vox on Wednesday, December 18, 2019

Процедура рассмотрения должна быть определена лидерами Сената.

Вероятнее всего, Сенат начнет слушания в январе. Продолжительность процесса не регламентирована.

Если сторонники импичмента в Сенате не получат необходимого большинства голосов, Дональд Трамп сохранит свой пост.

Если Сенат поддержит импичмент, главой государства станет нынешний вице-президент Майк Пенс.