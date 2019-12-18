Дорожная полиция Ранчо-Кордовы три раза подряд задерживала одного и того же водителя за нарушения правил дорожного движения (включая превышение скорости), отсутствие страховки и непредъявление водительских прав.

Через некоторое время состоялся суд, на который, к удивлению полицейских, явился не тот человек, которого они останавливали на дороге.

Истинный нарушитель вскоре был найден — им оказался 31-летний Мурад Морзованян, который назвался именем своего брата, с которым он имел внешнее сходство. 14 декабря Морзованян был арестован по обвинению в выдаче себя за другое лицо, что в данном случае является уголовным преступлением.