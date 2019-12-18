Согласно информации, опубликованной Дубовским районным судом Волгоградской области, некий 20-летний гражданин Б. Д. был арестован за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 Уголовного кодекса РФ).

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По версии следствия, 27 ноября 2019 г. сотрудник полиции пришел к Б. Д. домой, чтобы задать ему несколько вопросов о произошедшем ранее хищении имущества ООО «Агрохолдинг Дубовский». Недовольный законными действиями полицейского Б. Д. схватил нож и нанес тому как минимум 2 удара в область лицо и спины.

Дубовский районный суд постановил заключить Б. Д. под стражу на срок в 2 месяца. Как сообщает местная пресса, адвокат подозреваемого подал апелляционную жалобу с просьбой отменить данную меру пресечения, однако она осталась без удовлетворения.

Как свидетельствуют предоставленные суду материалы, Б. Д. имеет двойное гражданство России и США, не имеет постоянной работы, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.