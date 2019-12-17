Исследование: глобальные компании уклоняются от налогообложения

Некоммерческая организация «Институт налогообложения и экономической политики» (ITEP) опубликовала результаты исследования под названием «Корпоративный уход от налогов за первый год налогового закона Трампа». В нем были изучены первые результаты Закона о налоговых льготах и рабочих местах, подписанного президентом Дональдом Трампом в конце 2017 года. Данный закон снизил ставку налога на доходы корпораций с 35% до 21%, а также ввел ряд других мер, влияющих на величину налоговых выплат.

Специалисты ITEP проанализировали финансовую отчетность 379 корпораций из списка Fortune 500, показавших за 2018 год прибыль (и, следовательно, обязанных заплатить подоходный налог). Оказалось, что для 91 из этих корпораций — в том числе Amazon, Chevron, Halliburton и IBM — федеральный подоходный налог составил 0 долларов, а еще 56 компаний заплатили не более 5% от дохода, в среднем 2,2%.

В итоге средняя эффективная ставка подоходного налога для прибыльных корпораций списка Fortune 500 составила всего 11,3% — самая низкая величина, когда-либо отмечавшаяся Институтом налогообложения с начала его работы в 1984 году.

Теоретически Закон о налоговых льготах должен был закрыть существующие лазейки в налоговом кодексе. Некоторые из этих лазеек действительно были устранены, однако вместо них появилось множество новых, которыми не замедлили воспользоваться бухгалтеры и юристы крупных корпораций.