Сенаторы-республиканцы спасут Трампа от импичмента

Даже если возглавляемая демократами Палата представителей объявит президенту импичмент, сенаторы, скорее всего, не позволят отстранить Дональда Трампа от власти, передает Голос Америки.

Дональд Трамп может стать всего лишь третьим в истории страны президентом, которому Палата представителей объявит импичмент – в случае, если инициаторам этого процесса удастся склонить на свою сторону большинство законодателей в нижней палате Конгресса. Голосование состоится уже на следующей неделе.

В случае, если большинство законодателей согласятся с тем, что Трампа необходимо отстранить от власти из-за предполагаемых злоупотреблений, процесс будет перенесен в контролируемый республиканцами Сенат. Политический ландшафт в верхней палате Конгресса гораздо более благоприятен для президента в сравнении с Палатой представителей.

Республиканцы занимают 53 из 100 мест в Сенате. У демократов – 45 мандатов, кроме того, они могут рассчитывать на голоса двух независимых сенаторов, которые обычно голосуют по ключевым вопросам в пользу Демократической партии – это Энгус Кинг от штата Мэн и Берни Сандерс от штата Вермонт.

Для окончательного решения вопроса об отстранении президента от власти в Сенате пройдет подобие судебного процесса, в котором сенаторы будут выполнять роль членов жюри присяжных. Импичмент должен быть утвержден двумя третями от всего числа голосов – поддержать решение должны 67 из 100 сенаторов, гласит Конституция США.

Палата представителей: процедурное голосование по импичменту

Между тем, Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей во вторник обсудил процедуру, которой будет следовать полный состав Палаты при голосовании по статьям импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Это подготовило почву для намеченного на среду голосования, в ходе которого, как многие ожидают, мнения разделятся строго по партийной линии: занимающие большинство мест демократы одобрят импичмент, вопреки возражениям республиканцев.

Предварительный подчет голосов, проведенный Associated Press, показывает, что у демократического большинства в Палате представителей хватит голосов законодателей, что принять положительное решение об импичменте и направить этот документ для дальнейшего рассмотрения в Сенат.

Трамп вновь выступил с критикой в адрес демократов

Трамп в понедельник вновь выступил с критикой в адрес демократов, которые обвиняют его в «многочисленных федеральных преступлениях».

«Фарс с импичментом – величайшая авантюра в истории американской политики, – написал Трамп в «Твиттере». – СМИ фейковых новостей и их партнер, Демократическая партия, работают сверхурочно, пытаясь как можно больше осложнить жизнь Республиканской партии».