Известный русский композитор Шостакович говорил, что без музыки трудно представить себе жизнь человека. Без звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна. И это совершенно верно. Без Симфонического оркестра Кремниевой Долины (Symphony Silicon Valley) – одного из старейших музыкальных коллективов Соединенных Штатов Америки – миллионный город Сан-Хосе просто не представляет своей жизни. Вот и на этот зал был полон. Мне казалось, что весь город пришел на концерт классической музыкой.

Фото: latino-edge.com

Музыка имеет свой язык, и слова часто бессильны там, где «говорит» музыка. Она способна выразить то, что невыразимо словами, раскрыть самые глубокие, самые тонкие оттенки человеческих чувств, мыслей, настроений, переживаний, может помочь вызвать к жизни сокровенные помыслы, унести в далекое прошлое.

«Музыка – душа моя» – так сказал Михаил Глинка. Его первая опера «Жизнь за царя» была встречена в России с большим энтузиазмом в 1836 году, и Глинка быстро нацелился на вторую оперу, основанную на сатирической сказке «Руслан и Людмила», написанную его большим другом – известным русским поэтом Александром Пушкиным.Он даже надеялся, что Пушкин разработает сценарий, но возможность была исключена, когда поэт, которому было всего тридцать восемь лет, был убит на дуэли в январе 1837 года.

Соответственно идее оперы—торжество верной любви над силами зла — в увертюре представлены три сферы тематизма: музыка заключительного хора оперы как картины конечного торжества добра, тема верной любви Руслана (из его арии) и мотивы или гармонии, воплощающие волшебные злые силы. Распределение этих сфер по разделам сонатной формы напрашивается почти что само собой. Тема любви более всего подходит для побочной партии — обычного вместилища лирического тематизма (в арии Руслана эта тема тоже служит побочной партией).

Концерт для фортепиано с оркестром написан Арамом Хачатуряном в 1936 году. Он впервые был исполнен 12 июля 1937 г. в Москве выдающимся пианистом современности Львом Обориным и оркестром под управлением Л.Штейнберга. Фортепианный концерт Хачатуряна – произведение новаторское. Творчески претворив особенно близкие ему традиции концертного стиля Листа, Чайковского, Рахманинова, Равеля, Прокофьева, Хачатурян открыл новые горизонты в развитии этого жанра, в трактовке его формы, композиционного строения, характера тематизма. Концерт насыщен замечательными по выразительности и красоте, разнообразными по характеру музыкальными темами, уходящими своими глубочайшими истоками к различным пластам народной музыки Востока.

Премьера Второй симфонии немецкого композитора Иоганнеса Брамса состоялась 30 декабря 1877 года под управлением известного дирижера Ганса Рихтера в Венской филармонии и имела триумфальный успех. Десять дней спустя Брамс сам дирижировал Второй симфонией в Лейпциге, где ее играл прославленный оркестр Гевандхауза. Когда же в сентябре следующего года праздновалось пятидесятилетие основания Гамбургской филармонии, композитора усиленно приглашали исполнить Вторую симфонию в родном городе. Гамбуржцы приняли знаменитого земляка торжественно и сердечно, лучшие музыканты почли за честь играть под его управлением. Именно эта симфония и принесла Брамсу большую славу.

… Умолкл оркестр. В зрительном зале, как говорят, наступила мертвая тишина. И вдруг зал взорвался. Долго любители музыки стоя аплодировали.

Пьетро Риццо (Pietro Rizzo) – известный итальянский дирижер. Он является приглашенным профессором ряда университетов в Бельгии и Швеции, где проводит мастер-классы по итальянскому оперному искусству.

После концерта мы с ним побеседовали.

– Сегодня у нас была насыщенная и интересная программа, – сказал он, – она началась с увертюры к знаменитой опере “Руслан и Людмила”, основоположника русской национальной оперы Михаила Глинки. “Концерт для фортепьяно” – известное произведение армянского композитора Арама Хачатуряна, автора такого балета, как “Спартак”, не сходившего со сцен театров мира. Завершился концерт Второй Симфонией немецкого композитора Иоганнеса Брамса. Интересно, что в свое время мне пришлось побывать на родине этих известных композиторов.Я был в Санкт-Петербурге и в прекрасном оперном театре дирижировал. Посетил Петергоф – бывшую императорскую загородную резиденцию, которую называют русским “Версалем”. Понравился Большой Екатерининский дворец, Государственный Эрмитаж, который наряду с испанским Прадо, парижским Лувром и музеями Ватикана входит в список самых выдающихся музеев мира и обладает самыми ценными собраниями произведений искусства. Мне показали памятные места, связанные с жизнью и творчеством известного композитора Михаила Глинки, русских композиторов, таких, как Александр Бородин, Игорь Стравинский, которые родились в Санкт-Петербурге. Побывал я и в Ереване – на родине Арама Хачатуряна. Выступил в концерте с Государственным филармоническим оркестром Армении в рамках VIII Ереванского международного музыкального фестиваля. И в родном городе Иоганнеса Брамса в музыкальном Кельне, где работал с симфоническим оркестром.

К нашей беседе подключилась и солиста оркестра Наре Аргаманян ( Nareh Arghamanan).

– Пианист должен чувствовать, что хотел сказать композитор, – сказала молодая исполнительница. – Такой подход позволяет «подбирать ключи» к музыке разных народов и эпох. В моем репертуаре – творение Михаила Глинки,клавирные сюиты Иога́ннеса Брамса, фортепианные циклы Арама Хачатряна, произведения Роберта Шума, Ференца Листа, Сергея Рахманинова.

– Наре, в пять лет Вы получили первые уроки музыки? – спросил ee.

– Да, я стала ученицей Ереванской музыкальной школы имени Петра Чайковского для одаренных детей. Через три года я одержала первую победу – это произошло в югославском городе Нови-Саде на Международном молодежном конкурсе имени Шопена. В пятнадцать лет я стала студенткой Университета музыки и искусств в Вене. Я была первой на конкурсах «Молодые таланты Украины», «Национальное наследие Армении», второй на конкурсе “Gina Bachauer International Junior Piano Competition” в американском городе Солт-Лейк-Сити.

Я попросил прокомментировать сегодняшний концерт экс-солистку Симфонического молодежного оркестра Сан-Хосе, ныше студентку Университета Сан-Хосе, будущего преподавателя музыки Анастасию Гольдину:

– Поклонники классической музыки уходят сегодня с концерта в прекрасном настроении. Высокий уровень игры оркестра, виртуозный итальянский дирежёр, талантливая пианистка – просто прекрасный букет. Я думаю,что это не случайно,что на концерт пришло много молодежи. Symphony Silicon Valley создал ArtSPARK. Целью этой программы была организация в Округе Санта Клара широкой пропаганды классической музыки среди учащихся начальных классов. Регулярное прослушивание Моцарта, Баха, Шопена и других композиторов заметно развивает творческие, умственные и коммуникативные способности школьников. Существует классическая музыка, написанная специально для детей. Это – «Детский альбом», «Щелкунчик», «Времена года» Чайковского. Это – «Картинки с выставки» Мусоргского, «Детские сцены» Шуберта, «Детский альбом» Дебюсси, «Карнавал животных» Сен-Санса, вальсы Штрауса, «Времена года» Вивальди.

БОРИС ГОЛЬДИН, член международной ассоциации журналистов