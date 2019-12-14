Этот уникальный американский архив хранит множество сокровищ, связанных с историей и культурой России.

Фото: Конгресс США

Библиотека Конгресса содержит более 700 000 книг, фотографий и рукописей на русском и столько же на других славянских языках. Эти документы датируются от времен древней Руси до современности. Многие из них попросту бесценны. Библиотека является крупнейшим зарубежным архивом русскоязычных изданий.

История Русской Америки

В первую очередь в Библиотеке Конгресса хранятся документы, относящиеся к истории Русской Америки. Российские моряки основали несколько поселений на территории, которая сейчас принадлежит Соединенным Штатам. Эти поселения находятся не только на Аляске, но и на Гавайях, в Калифорнии и в окрестностях Сан-Франциско. Библиотека в Вашингтоне хранит множество свидетельств, относящихся к раннем периоду этих поселений — от официального открытия россиянами Аляски в 1732 до ее продажи в 1867 году. Среди этих документов есть доказательства того, что россияне посещали Аляску еще в 17 веке. Имена этих мореплавателей история не сохранила, но известно, что они прибыли на семи кораблях из Великого Новгорода во времена правления Ивана Грозного.

Карта русской Америки, Библиотека Конгресса США

Отчеты Российско-Американской Компании о русских поселениях на новых территориях и дневники русских путешественников попали в Библиотеку Конгресса из коллекции Геннадия Юдина, купца из Красноярска. Юдин собрал более 80 тысяч редких книг, журналов и рукописей 13-19 веков, в том числе первые издания работ Михаила Ломоносова и Александра Радищева, а также книги, повествующие о покорении Сибири.

В начале 20 века предприятие Юдина оказалось на грани банкротства, и он решил продать свою коллекцию. Он даже предложил ее императору Николаю Второму, но ни на запрошенную им первоначально сумму в 250 000 рублей (примерно 120 000 тогдашних долларов или около 3 миллионов долларов сегодня), ни на сниженную цену в 150 000 рублей покупателей не нашлось. В конце концов коллекцию Юдина целиком приобрела Библиотека Конгресса, и в 1907 году она оказалась в США. Некоторые из книг коллекции затем были переданы другим американским библиотекам.

В 1940 году сотрудник библиотеки по имени Михаил Винокуров (потомок русских православных миссионеров) совершил трехмесячное путешествие на Аляску и вернулся с десятками тысяч документов, относящихся к истории Русской православной церкви в Соединенных Штатах. Особый интерес представляют дневники русских священников с середины 18 по начало 20 века, которые в подробностях повествуют о миссионерской деятельности Православной церкви в этом регионе.

Фотоархив Прокудина-Горского

Основная часть наследия великого российского фотографа Сергея Прокудина-Горского теперь хранится в Библиотеке Конгресса. В начале 20 века он изобрел новый метод цветной фотографии и путешествовал по многим городам Российской Империи, документируя повседневную жизнь людей. Благодаря его труду мы знаем, как выглядели Лев Толстой и Федор Шаляпин, и какую одежду носили жители разных регионов России. После Революции Прокудин-Горский покинул Россию и продолжил работать в Европе. Он оставил после себя более 3 500 цветных фотографий, 2 300 из которых в 1930-х годах попали в Париж. Кто и когда сумел вывезти их из Советского Союза — остается загадкой, но каким-то образом они вновь оказались в руках своего автора.

Около 400 негативов с тех пор были утрачены, а после кончины фотографа его наследники продали 1 900 оставшихся работ Соединенным Штатам. В основном это были фотокарточки из разных регионов, включая Урал, Кавказ, Туркестан, Волгу, Оку и Малороссию. Отдельная серия снимков была посвящена 100-летию Отечественной войны 1812 года. Теперь эти негативы оцифрованы и доступны для просмотра на сайте библиотеки. Кроме негативов, в коллекции содержится более 2 400 отпечатанных цветных фотографий.

Что стало с 1 200 негативами, оставшимися в СССР, до сих пор неизвестно. Среди пропавших фотографий предположительно были снимки царской семьи, сделанные Прокудиным-Горским по случаю 300-летнего юбилея династии Романовых.

Первые русские печатные книги

Отдел редких изданий библиотеки хранит около 4 000 русских книг из коллекции Юдина, изданных в 16-18 веках — в том числе экземпляр «Апостола» 1564 года, первой русской печатной книги с указанным годом издания. Это был сборник псалмов, содержавший часть Нового Завета. Другие редкие экспонаты коллекции включают «Острожскую Библию» 1580 года (также часть Нового Завета) и свод законов «Соборное уложение» 1649 года.

Книга Апостолов, ТАСС

Библиотека императорской семьи

В 1930-х годах Библиотека Конгресса приобрела у нью-йоркского книготорговца Израиля Перлштейна 2 600 экспонатов из личной библиотеки семьи Романовых. В 1925 году он посетил СССР и сумел договориться о приобретении императорской библиотеки, которая хранилась в подвалах Зимнего дворца. По мнению историков, Перлштейна могли использовать в качестве посредника, поскольку СССР и США в то время не состояли в дипломатических отношениях.

В эту коллекцию входили книги 18-19 веков на русском, английском, немецком и французском, во многих из которых были пометки, сделанные лично императором и членами его семьи. Но величайшим сокровищем стало собрание нот, включающих первую редакцию оперы Глинки «Руслан и Людмила» (1878 год) и оперу Римского-Корсакова «Псковитянка». Библиотека Романовых также содержала различные государственные документы, такие как закон об отмене крепостного права, армейские уставы и публикации по гражданскому праву.

Русская императорская семья, Библиотека Конгресса США

Архив Сергея Рахманинова

Сергей Рахманинов, один из величайших композиторов и музыкантов 20 века, покинул Россию после большевистской революции и был похоронен в Нью-Йорке. Он тосковал по своей родине и даже просил советское посольство дать ему гражданство СССР, но так и не получил ответа. После его смерти вдова композитора предложила пожертвовать архив композитора национальному музею музыки им. Глинки в Москве, но советское правительство не проявило интереса. Тогда она решила отдать архив Библиотеке Конгресса. Личные письма Рахманинова, его фотографии, награды, нотные рукописи и черновики — всего около 17 000 предметов — сейчас хранятся там.

Анна Сорокина, Russia Beyond