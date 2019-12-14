В пятницу федеральный судья разрешил выпустить на свободу в ожидании суда 52-летнего Джозефа Махмуда Диби, бывшего члена экотеррористической ячейки «Семья» (The Family). Эта организация, состоявшая из двух десятков человек, с 1995 по 2001 первый год совершила более 40 поджогов, актов вандализма и других преступлений от имени международных подпольных движений «Фронт освобождения животных» и «Фронт освобождения Земли». Самым известным из их преступлений стал поджог лыжного курорта в Колорадо в 1998 году, причинивший ущерб в 26 миллионов долларов.

В 2001 году террористическая ячейка была расформирована. В 2006 году после длительного расследования, проведенного ФБР, 12 членов «Семьи» были приговорены к длительным тюремным срокам и крупным штрафам.

Джозеф Диби в 2005 году бежал из США и 12 лет жил в Сирии и России. Только в августе 2018 года его удалось арестовать на Кубе, где самолет, на котором он возвращался в Россию из Центральной Америки, делал промежуточную остановку.

В настоящий момент в розыске остается только один член «Семьи» — это Джозефина Саншайн Оверэйкер, за информацию о которой ФБР предлагает награду в размере до 50 тысяч долларов.