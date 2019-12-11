Суд Нью-Йорка не поддержал противников обязательной иммунизации

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сообщила о закрытии иска, поданного против властей Нью-Йорка несколькими противниками иммунизации. В иске оспаривалась конституционность подписанного губернатором в июне этого года закона, запрещающего освобождение детей от прививок по личным и религиозным мотивам.

«Вакцины обеспечивают здоровье и безопасность наших детей, наших семей и нашего общества, – сказала в своем заявлении генеральный прокурор Джеймс. – Данный закон поможет защитить жителей Нью-Йорка от дальнейших кризисов здравоохранения, вот почему мы упорно боролись за него. Мы рады этому решению суда».

Законодательная мера об обязательной иммунизации была принята легислатурой штата после произошедшей в округе Рокленд вспышки кори, от которой пострадало более 300 человек.

Ранее сообщалось об увеличении штрафов в штате Нью-Йорк за отсутствие вакцинации, а также об ограничении обязательной вакцинации.