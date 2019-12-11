Автор законопроекта, сенатор Гарднер, возложил на Россию ответственность за крушение малазийского лайнера над Украиной и применение химоружия в Великобритании, передает Голос Америки.

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект, предлагающий правительству США определить, отвечает ли Россия критериям государства – спонсора терроризма.

Проект «Закона о прекращении злонамеренной деятельности на почве российского терроризма» был внесен республиканским сенатором Кори Гарднером.

Он требует от Госдепартамента в течение 90 дней установить и доложить Конгрессу, удовлетворяет ли Российская Федерация установленным законодательством США критериям для внесения ее в список государств – спонсоров терроризма.

Решение о внесении в этот список принимается госсекретарем в отношении стран, которые «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». В настоящее время в список включены Северная Корея, Иран, Сирия и Судан.

Как указывает Госдепартамент, в отношении фигурантов списка применяются санкции, включая «ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, некоторые меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, а также различные финансовые и другие ограничения».

В заявлении, выпущенном после одобрения законопроекта, сенатор Гарднер отметил, что президент России Владимир Путин «продолжает попытки нанести серьезный ущерб международному миру и стабильности».

«Россия Путина вторглась в соседние Грузию и Украину, поддерживает кровавый режим Башара Асада и многих наших противников по всему миру, вмешивается в выборы и ведет активную информационную войну против западных демократий», – отметил сенатор.

«Россия также несет прямую ответственность за чудовищные теракты, в том числе крушение малазийского рейса 17 над Украиной в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек, включая гражданина США, и атаку с применением химического оружия в Соединенном Королевстве в 2018 году, в результате которой погибли два человека, включая гражданина Великобритании», – заявил Гарднер.

«Пока Россия не изменит свое поведение коренным образом, мы не должны повторять ошибки предыдущих администраций, пытаясь нормализовать отношения с государством, которое по-прежнему представляет серьезную угрозу для США и их союзников», – резюмировал он.

В колонке, опубликованной ранее в газете New York Times, Гарднер предположил появление заявлений, что применение «столь токсичного ярлыка» к крупной мировой державе, постоянному члену Совета Безопасности ООН, не заставит ее отступиться и может нанести еще больший ущерб американо-российским отношениям, которые и без того находятся на рекордно низком уровне.

«Это важные политические вопросы, и поэтому мой законопроект оставляет последнее слово за профессионалами Госдепартамента, – подчеркнул он. – Тем не менее, очевидно, что вина за сегодняшнее недоверие и напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном полностью лежит на Кремле и его чудовищном поведении».

«США должны предпринять все дипломатические шаги, необходимые для защиты наших союзников и нашей демократии, а также для сдерживания реваншистской России, которая намерена переписать историю и угрожает нашему образу жизни», – считает сенатор.