Департаментом полиции Сакраменто в настоящее время разыскивается Перлита Афансио-Баллес по обвинениям в вышеуказанных тяжких преступлениях, сообщают власти округа.

Афансио-Баллес описывается как 29-летняя латиноамериканка, дата рождения 11 июня 1990 года, рост 5 футов 4 дюйма (163 см), вес 120 фунтов (54 кг), волосы черные, глаза карие.

Афансио-Баллес выдала себя за медиума и, завоевав доверие жертв, пообещала «благословить» их и удвоить любые отданные ей деньги. Она велела жертвам оставить ей деньги и вернуться через несколько дней. По возвращении жертвы обнаружили, что Афансио-Баллес скрылась вместе с их деньгами. Жертвы отдали подозреваемой около 100 тысяч долларов.