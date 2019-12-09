Рост количества рабочих мест заметно превысил ожидания

Как сообщило на прошлой неделе Бюро трудовой статистики США, рост количества рабочих мест в ноябре заметно превысил ожидания и составил 266 000. Всего же с момента избрания Дональда Трампа американская экономика создала 7 миллионов новых рабочих мест — на 5 миллионов больше, чем предсказывал последний предвыборный прогноз Комиссии по бюджету Конгресса в 2016 году.

Высокая востребованность работников приводит к тому, что предприятия повышают заработную плату для привлечения сотрудников. За последние 12 месяцев средний часовой заработок по стране увеличился на 3,1%, что в последний раз наблюдалось более 10 лет назад.

Реальные доходы растут даже с учетом инфляции: согласно индексу потребительских цен (PCE), инфляция за последние 12 месяцев составила 1,3%, что соответствует росту реальных зарплат на 1,9% в год. В денежном исчислении это соответствует дополнительной тысяче долларов в год для сотрудника со средней зарплатой, работающего 40 часов в неделю.