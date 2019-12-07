Проливные дожди в Калифорнии, в горных районах — снегопады

В Центральной и Северной Калифорнии сегодня ожидаются проливные дожди, а в горных районах — снегопады, связанные с мощной штормовой системой. Толщина выпавшего снега в горах Сьерра-Невады может составить до 3 футов. В отдельных районах Северной Калифорнии возможны наводнения, особенно уязвимыми к которым являются места бывших лесных пожаров.

Продолжая движение вглубь континента, штормовая система принесет дождь и снег в большинство штатов, расположенных к западу от Континентального водораздела. В горных районах Монтаны, Вайоминга и Колорадо также пройдут локальные снегопады.

В Высоких равнинах ожидается формирование области низкого давления, которая будет двигаться на восток и к утру понедельника окажется над штатом Айова. К северу от этой области, от Монтаны до Мичигана, ожидаются умеренные снегопады. К понедельнику поток арктического воздуха понизит температуры на Центральной равнине на 10-20 градусов относительно средних значений.

На востоке страны хорошая погода продлится все выходные, однако к вечеру воскресенья многих жителей восточного побережья ждет облачность и дождь, передает Национальный центр погоды.