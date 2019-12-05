Один человек погиб, двое ранены в автоаварии недалеко от Портленда

Полиция штата Орегон продолжает расследование аварии со смертельным исходом, произошедшей в прошлое воскресенье на шоссе 224 неподалеку от Игл-Крик.

Согласно опубликованной правоохранителями информации, 1 декабря 2019 года полиция и скорая помощь прибыли на место столкновения двух автомобилей на шоссе 224 в районе пересечения с шоссе 211.

Предварительное расследование показало, что двигавшийся в западном направлении автомобиль «Тойота Камри», за рулем которого находился 37-летний Александр Сухой из Портленда, по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Тойота Рав», которым управляла 29-летняя Хейли Хаббард из Игл-Крик.

Фото: Oregon State Police

Медики констатировали смерть Сухого на месте происшествия. Хейли Хаббард и ее пассажир, 30-летний Джош Хаббард из Игл-Крик, были доставлены в местные госпитали с серьезными травмами.

Похороны молодого мужчины проходят в славянской церкви New Life Missionary Church г. Портленд.