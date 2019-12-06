Назван лучший штат для жизни в США

У каждого штата есть свои сильные стороны — где-то хорошо развита система здравоохранения, где-то расположены престижные университеты и колледжи, а где-то взгляд радует нетронутая дикая природа. Издание U.S. News составило рейтинг всех 50 штатов Америки по восьми категориям: здравоохранение, образование, экономика, инфраструктура, равные возможности, стабильность бюджета, уровень преступности и окружающая среда.

В категории «Здравоохранение» первое место в списке занял штат Гавайи, отличившийся качеством и доступностью врачебной помощи, а также крайне небольшим количеством жителей, не имеющих медицинской страховки.

По критерию «Образование» ожидаемо победил штат Массачусетс — однако основная заслуга в этом принадлежит не высшему, как можно было подумать, а среднему школьному образованию.

Категория «Экономика» также преподнесла сюрприз: в ней высший балл получила не Калифорния с ее Кремниевой долиной, а Колорадо. Именно в этом штате сочетаются хорошо развитая бизнес-среда, низкий уровень безработицы и быстрые темпы экономического роста.

Лучшая в стране инфраструктура оказалась в штате Орегон, где доля электроэнергии из возобновляемых источников составляет почти 50%, а доля автомобильных дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии, втрое ниже общенациональной.

В категории «Равные возможности» первое место получил Нью-Гэмпшир, где уровень бедности вдвое ниже среднего по стране. Этот же штат оказался победителем в категории «Преступность» с показателями вдвое лучше средних по США.

Самым стабильным был назван бюджет штата Теннесси, получивший наивысший рейтинг «AAA» во всех трех главных кредитных агентствах страны.

По чистоте воды, воздуха и почвы лидирует Род-Айленд, где уровень промышленного загрязнения в три раза меньше среднего.

И наконец по совокупности баллов самым лучшим штатом Америки авторы рейтинга признали Вашингтон, который по 4 критериям оказался в первой четверке, а по остальным занял место не хуже 22-го (слегка подвела стабильность бюджета).

Худшими же штатами по рассматриваемым критериям были названы Миссисипи (здравоохранение), Алабама (образование), Западная Вирджиния (экономика и инфраструктура), Иллинойс (стабильность бюджета) и Луизиана (последняя строчка в общем зачете и последние места сразу в трех категориях — равенство возможностей, уровень преступности и окружающая среда).