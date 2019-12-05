Глава Министерства сельского хозяйства США Сонни Пердью объявил о принятии окончательного варианта реформы, ограничивающей получение продовольственной помощи (SNAP) для здоровых работоспособных людей, не имеющих иждивенцев.

Программа «фудстемпов», первоначально созданная как временная поддержка тех, кто оказался без работы, со временем разрослась до пугающих масштабов. К примеру, если в 2000 году, при уровне безработицы в 4,0%, пособия SNAP получали 17 миллионов американцев, то в 2019 году, в период беспрецедентного экономического роста и рекордно низкой (3,6%) безработицы, их число более чем удвоилось и составило 36 миллионов человек.

Основные изменения в программе SNAP коснутся исключений, позволяющих здоровым работоспособным людям неограниченное время получать пособия, если там, где они проживают, имеется нехватка рабочих мест. Такие исключения теперь будут делаться с учетом динамической ситуации в экономике и на рынке труда.

«Зависимость от помощи государства никогда не была американской мечтой. Мы должны протягивать людям руку помощи, но не допускать того, чтобы эта помощь становилась бесконечной, – сказал Пердью. – Сегодня, во время сильнейшего подъема экономики, все, кто может работать, должны работать».