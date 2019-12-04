Евангелисту запретили проповедовать в городском парке

Общественная организация «Тихоокеанский институт правосудия» (PJI) направила в суд иск, обвиняющий администрацию Портленда (штат Орегон) в нарушении конституционных прав евангелиста Марка Мэйберри.

В июне этого года Мэйберри стоял в публичном парке с плакатом против абортов и раздавал прохожим листовки. Сотрудник полиции приказал ему покинуть парк, а когда Мэйберри отказался, ссылаясь на гарантированную Конституцией свободу слова, выписал ему официальный запрет на появление в парке в течение 30 дней.

Служба аудитора Портленда после подачи апелляции аннулировала запрет, однако Марк Мэйберри не удовлетворился этим, поскольку считает, что власти города уже давно враждуют с христианскими проповедниками. В октябре Мэйберри с помощью юристов Тихоокеанского института правосудия подал иск, требующий более 300 тысяч долларов в качестве компенсации за нарушение свободы слова и свободы религии.

«Более 200 лет Конституция защищает свободу слова и религии в общественных местах, – прокомментировал ситуацию президент PJI Брэд Дейкус. – Городские чиновники не имеют права принуждать христиан к молчанию из-за того, что кому-то не нравятся их слова. Администрация Портленда не усвоила этот урок и теперь заплатит высокую цену — в чем и заключается цель данного иска».