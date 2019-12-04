Христианская школа продолжает борьбу с властями штата Калифорния

Верховный суд калифорнийского округа Шаста вынес временное решение в пользу христианской школы-интерната River View Christian Academy, деятельность которой расследуется властями штата.

Как мы сообщали ранее, в январе 2019 года школа подверглась полицейскому рейду с участием 16 вооруженных патрульных, 2 служебных собак и 17 работников социальных служб. Позже власти штата признались, что поводом для рейда стал слух о якобы хранящихся в школе наркотиках и оружии, распущенный в Интернете местной «желтой» прессой.

Ничего подобного в ходе операции, напоминавшей печально известный штурм ранчо Маунт-Кармел в Уэйко, обнаружено не было, однако вместо того, чтобы признать свою опасную ошибку, власти ополчились на школу и принялись регулярно налагать на нее штрафы за якобы «нелицензированную деятельность», передают сотрудники Тихоокеанского института правосудия.

Администрация штата заявила, что в связи с недавними изменениями в законодательстве академия River View, которая существует уже 25 лет как частная школа, теперь должна зарегистрироваться в качестве воспитательно-образовательного учреждения. Проблема заключается в том, что наличие такой лицензии потребует от школы серьезного отступления от христианских принципов — к примеру, по требованиям законов штата она будет обязана предоставлять учащимся право на «духовные и сексуальные поиски».

Юридическая борьба школы с калифорнийскими властями продолжается. Заседание суда присяжных по данному делу назначено на апрель следующего года.