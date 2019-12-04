Лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер получил из ФБР ответ на свой запрос, в котором он выражал озабоченность возможностью массовой утечки личных данных в популярном приложении FaceApp.

Это мобильное приложение, разработанное российской компанией Wireless Lab, способно с помощью технологии нейронных сетей «менять» возраст и даже пол изображенных на фотографиях людей. Проблема заключается в том, что огромный массив фотографий и личных данных пользователей представляет собой лакомый кусочек для разведки любого государства — в том числе России.

По утверждениям владельцев FaceApp, загружаемые пользователями для обработки фотографии хранятся на облачных серверах, находящихся в Соединенных Штатах, Сингапуре, Ирландии и Австралии, а время хранения большинства из них не превышает 48 часов. Однако ФБР «считает любое мобильное приложение, разработанное в России, потенциальной контрразведывательной угрозой», поскольку у российского правительства есть технические и юридические механизмы (такие как СОРМ, «Система оперативно-розыскных мероприятий») для доступа к компьютерным данным, передаваемым в пределах страны.

В ответе сенатору Шумеру федеральное агентство заверяет, что «в случае, если политики, кандидаты, политические кампании или партии станут объектами операций по влиянию, связанных с FaceApp», ФБР организует полномасштабное расследование.