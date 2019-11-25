Российское военно-патриотическое движение “Юнармия” открыло отделение в Вашингтоне

Российское военно-патриотическое движение “Юнармия” открыло отделения в ряде стран, в том числе в США, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко. Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.

Фото: НТК «Звезда»

“Наши границы расширились, теперь мы уже имеем юнармейские отряды в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Южной Осетии, Приднестровье и, более того, в том числе в Соединенных Штатах Америки – в Вашингтоне”, – сказал Романенко на пресс-конференции в “Интерфаксе”, посвященной подготовке молодежи к защите Отечества.

“Сейчас в наших рядах насчитывается более 590 тысяч мальчишек и девчонок”, – отметил он.

Движение насчитывает около 20 тыс. отрядов по всему миру.

Движение “Юнармия” было создано по инициативе министерства обороны РФ в 2015 году, отмечает российское информагентство.

Основной целью военно-патриотической организации “является всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян от 8 лет”.

Основные направления Движения – воспитаниe патриотизма у молодежи, мотивация у к прохождению военной службы в Вооруженных Силах РФ, активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям.

Ранее о появлении ячейки патриотической молодежи в Вашингтоне, в стенах Посольства РФ, сообщал российский военный телеканал “Звезда”.

По информации телеканала, отряд появился при российском посольстве. Отряд назван в честь российского крейсера «Варяг». Корабль был построен на американских верфях и служил российскому императорскому флоту, отмечают журналисты.

Как отметил российский посол Анатолий Антонов, участникам отряда предстоит глубоко изучить историческую связь России и США.

«Сегодня вместе с вами мы возрождаем эту благородную традицию нашего общества уделять особое внимание подрастающему поколению, заботиться о вас, думать о том, какими вы станете. И независимо от того, какую профессию вы выберете в будущем, чтоб вы прекрасно понимали, что такое ваша, наша Родина, что ее необходимо любить. А если вы ее любите, ее надо защищать», – цитирует “Звезда” посла РФ.