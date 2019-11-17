Путин надеется, что Трамп приедет в Москву на День победы

Российский лидер заявил, что Москва готова к переговорам с Вашингтоном, передает Голос Америки.

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что президент США Дональд Трамп приедет в Россию на День победы в следующем году, и отметил, что Москва готова к переговорам с Вашингтоном.

Выступая в Бразилии на полях саммита БРИКС, Путин сказал, что со стороны американского лидера было бы «правильным шагом» приехать в Москву на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне, несмотря на то, что в этот момент в США будет в разгаре предвыборная кампания.

Победу над нацистской Германией в России отмечают ежегодным парадом 9 мая, используя это мероприятие для демонстрации новейшей военной техники.

На прошлой неделе Трамп сказал, что получил приглашение от Кремля и рассматривает возможность посетить праздничные мероприятия в России.

«Я думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным и верным шагом, но это не нам решать, – сказал Путин. – Если президент США приедет, то, конечно, мы с ним встретимся в Москве и будем разговаривать».