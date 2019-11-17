Палата представителей Огайо в среду направила в Сенат штата законопроект, который запретит государственным школам снижать ученикам оценки за отражение их веры в определенных видах школьных работ. Об этом сообщает cleveland.com.

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Критики законопроекта «Закон о религиозных свободах учащихся» назвали его «ненужным» и «придающим религии больший вес, чем секуляризму».

По сообщению телеканала WKRC, по этому закону ученикам не могут быть снижены оценки, если их работы неверны с научной точки зрения, но написаны в соответствии с их религиозным мировоззрением.

“Если ученик государственной школы сдает работу, в которой написано, что Земле только 10 тысяч лет, то в соответствии с биллем HB 164 ему не может быть снижена оценка, если таковы его религиозные верования”, – отмечают местные СМИ.

Билль HB 164, известный как «Закон о религиозных свободах учащихся» 2019 года, содержит следующие положения:

– обязывает государственные школы предоставлять религиозным группам учеников такой же доступ к школьным помещениям для проведения собраний, какой предоставляется секулярным группам;

– вычеркивает из правил для школьных округов пункт, позволяющий ограничивать религиозные занятия переменами и другим внеучебным временем;

– разрешает учащимся участвовать в религиозных занятиях до, во время и после уроков в той же мере, в какой это разрешено для секулярных занятий;

– запрещает школам ограничивать выражение религии в выполнении домашних заданий, рисунков и других школьных работ.