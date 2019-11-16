Трампу предоставят законопроект о борьбе с телефонным «спамом»

Обе палаты Конгресса договорились о борьбе с автоматическими звонками. Законопроект могут отправить на подпись президенту уже в этом году, передает Голос Америки.

Федеральные законодатели достигли соглашения по поводу законопроекта о борьбе с телефонным «спамом» – автоматизированными телефонными звонками. Возможно, закон уже в этом году направят на подпись президенту Дональду Трампу, что поможет в борьбе с проблемой, которая отравляет жизнь многим американцам.

В пятницу лидеры Палаты представителей и Сената заявили о достижении согласия по поводу принятия единого текста законопроекта о борьбе с автоматическими телефонными звонками.

Законопроект, разработанный Палатой представителей, более детализирован. Окончательный текст документа пока не представлен, однако, скорее всего, Конгресс потребует, чтобы телефонные компании проверяли наличие реальных обладателей у телефонных номеров, а также блокировали нежелательные звонки, не взимая за это дополнительной платы. Законопроект также предоставит больше полномочий государственным ведомствам для борьбы с телефонными мошенниками.

Ранее меры для борьбы с автоматическими звонками уже принимали генеральные прокуроры нескольких штатов, Федеральная комиссия по связи, а также ряд телефонных компаний.

Телефонные компании по требованию регуляторов внедряют средства проверки телефонных номеров. Благодаря этому клиенты могут увидеть, что номер, с которого совершается звонок, принадлежит реальному лицу или компании, а не мошенникам, которые фальсифицируют номера таким образом, чтобы убедить абонентов взять трубку.

Телекоммуникационные компании также предлагают установить приложения для блокировки вызовов для смартфонов и домашних телефонов, хотя и не всегда бесплатно. В июне Федеральная комиссия по связи разрешила телефонным компаниям включать блокировку вызовов по умолчанию. Хотя такие инструменты были доступны и раньше, клиенты, возможно, не знали об их наличии.

По данным YouMail, в октябре американцы получили 5,7 миллиардов автоматизированных телефонных звонков. Зачастую авторами этих звонков являются мошенники, телемаркетинговые компании и сборщики налоговой задолженности.