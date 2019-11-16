Иммигранты получили $96 млн в мошеннических схемах со здравоохранением

Александр Пикус, 44-летний менеджер нескольких медицинских клиник в Бруклине и Куинсе, в пятницу был признан виновным в участии в масштабной схеме по мошенничеству с системой здравоохранения.

Суд присяжных после двухнедельного процесса нашел его виновным в получении и выплате «откатов» за привлечение пациентов, отмывании денег и препятствовании работе Налоговой службы. Вынесение приговора назначено на 8 апреля 2020 года.

Согласно предъявленным в суде свидетельствам, Пикус и его сообщники, управлявшие сетью медицинских клиник Нью-Йорка, за почти десятилетие своей деятельности получили от программ медицинского страхования Medicare и Medicaid около 96 миллионов долларов. Мошенники привлекали в клиники застрахованных пациентов с помощью платных рекрутеров, что является незаконной практикой. Полученные деньги, о которых не сообщалось в Налоговую службу, Пикус отмывал с помощью подконтрольных ему и его сообщникам фирм.

За участие в данной преступной схеме были осуждены или признали себя виновными более 25 человек, в том числе врачи, водители скорой помощи и владельцы подставных компаний.

«Схемы Пикуса по мошенничеству с системой здравоохранения были токсичной смесью “откатов” и отмывания денег, которая за счет программ Medicare и Medicaid наполнила карманы обвиняемого и его сообщников миллионами долларов, – сказал федеральный прокурор по Восточному округу Нью-Йорка Ричард Донохью. – Сегодняшний вердикт демонстрирует решимость прокуратуры и правоохранительных органов защищать финансируемые на деньги налогоплательщиков программы здравоохранения, на которые полагаются наши граждане».