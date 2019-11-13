В Палате представителей идут открытые слушания по импичменту президента

Палата представителей в среду приступила к проведению открытых слушаний в рамках расследования по вопросу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа, передает Голос Америки.

В 10 утра начались первые публичные слушания с участием Уильяма Тейлора, возглавляющего посольство США в Украине, и заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента.

В начале заседания глава Комитета по разведке Адам Шифф обратился к участникам заседания со вступительным словом. Он остановился на основных моментах проводимого Конгрессом расследования и подчеркнул его значение для страны.

Адам Шифф обвинил президента Дональда Трампа в оказании давления на Украину с целью побудить ее начать расследование в отношении одного из главных потенциальных конкурентов президента на выборах 2020 года – бывшего вице-президента Джо Байдена – перед выделением 391 миллиона долларов на военную помощь Украине, противостоящей пророссийским сепаратистам в восточной части страны.

«Если это не поведение, (влекущее за собой) импичмент, то что является таковым?» – заявил Шифф по поводу телефонных разговоров Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и сопутствовавших им событий.

Шифф подчеркнул, что публичные слушания «призваны раскрыть факты американскому народу».

Выступивший затем законодатель-республиканец Девин Нунес подверг критике то, как контролирующие комитет и Палату представителей в целом демократы проводят расследование.

В частности, Нунес высказался против утверждений о сотрудничестве предвыборного штаба Трампа с Россией.

Проходящие слушания Нунес назвал «театральным представлением, транслируемым по телевидению». По его словам, этот спектакль наносит вред стране.

В своем вступительном заявлении Джордж Кент заявил, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани и другие лица вели кампанию, призванную испортить репутацию бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Он также сказал, что попытки Джулиани добиться проведения «политически мотивированных расследований» отразились на взаимоотношениях с Украиной. Кент добавил, что не считает уместным, чтобы США просили другие страны проводить «избирательные политически ассоциированные расследования в отношении оппонентов, находящихся у власти».

Как рассказал свидетель, американские официальные лица последовательно добивались перезапуска расследования в отношении основателя компании «Бурисма» в Украине. По словам Кента, в США полагают, что украинские прокуроры получили взятки за закрытие этого расследования. Кент добавил, что высказывал беспокойство по поводу того, что работа Хантера Байдена в компании наводила на мысль о конфликте интересов, однако он никогда не замечал, чтобы в США велись какие-либо попытки защитить компанию.

Уильям Тейлор заявил, что ему рассказывали о разговоре между послом США в ЕС Гордоном Сондлендом и помощником Зеленского, в ходе которого Сондленд сказал, что Украина не получит военную помощь, пока Зеленский не пообещает провести расследование в отношении компании «Бурисма».

Тейлор также сказал, что в пятницу сотрудник Белого дома рассказал ему, что слышал, как Трамп спрашивал Сондленда о «расследованиях» в ходе телефонного разговора 26 июля. По словам источника, Сондленд сказал, что Трампа больше волнуют расследования в отношении Байдена, чем Украина.

По завершении выступлений Кента и Тейлора Адам Шифф начал задавать свидетелям вопросы. Позднее к свидетелям обратился с вопросами главный республиканец в комитете Девин Нунес.

Согласно распорядку слушаний, отведено по пять минут на вопросы каждого из членов комитета: республиканцы и демократы задают вопросы по очереди.

Как сообщалось ранее, в ходе слушаний должны быть представлены различные материалы: отрывки из расшифровок, текстовых сообщений, новостных статей и постов в соцсетях.

Слушания планируется завершить к 16.30.

В преддверии слушаний республиканцы и демократы в Конгрессе высказали свои прогнозы и оценки.

«Это спокойный, исполненный молитв, важный день для нашей страны, – сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси во вторник вечером. – Это печальный день, и мне хотелось бы, чтобы нам не пришлось его переживать».

Несколько часов спустя высказался и сам президент Трамп: «Надуманный показательный процесс».

«Почему такое внимание уделяется свидетелям, которые получили информацию из вторых и третьих рук, многие из которых являются ненавистниками Трампа и адвокаты которых являются ненавистниками Трампа, когда достаточно прочитать расшифровку разговора с украинским президентом и узнать все из первых рук?» – написал президент в одном из твитов.

В пятницу публичные показания даст бывший посол США в Украине Мари Йованович, а на следующей неделе должны выступить следующие свидетели: помощник вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс; подполковник Александр Виндман, возглавляющий департамент по делам Европы в Совете по национальной безопасности; бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер; сотрудник Совета по национальной безопасности Тим Моррисон; посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд; заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер; заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл и старший директор Совета по национальной безопасности по делам Европы и России Фиона Хилл.